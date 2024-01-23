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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دينا الوديدي تطرح أول أغاني ألبومها الجديد"بينا" .. الجمعة

صدى البلد

انتهت الفنانة دينا الوديدي من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد "بينا"، والمقرر ظهور أولى أغانيه "بندهلك"، مساء الجمعة المقبل.

تمهد الوديدي للألبوم عبر إطلاق أغنية "بندهلك" بشكل فيديو كليب مصور، تجسد خلالها شعور انتظار الأمل والعطش لمشاعر الراحة والحب والأمان وسط مرحلة صعبة نعيشها.

 

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تعد أغنية "بندهلك" أولى بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم في جعبته 7 أغنيات، تخوض خلاله تجربة "الميوزيك بروديوسر" بتلحين وإنتاج كافة أغانيه بنفسها، ويضم أغنيات "شتا" و"الأيام".

تم تصوير الكليب أغنية "بندهلك" في بلجيكا مع المخرجة المصرية منة الديابي، وتتغنى خلالها دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية.

تخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث انوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر، بداية من الأغنية الرئيسية "بندهلك" التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.

قالت دينا الوديدي: "استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة كهمة جدا بالنسبة لي لإني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني".

يعقب ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "بلالين" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.

الفنانة دينا الوديدى حالة خاصة جدا دينا الوديدي كليب مصور فيديو كليب حسن فريد

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