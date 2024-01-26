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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26-1-2024

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر واصلت الصعود المستمر حيث زاد سعر جرام الذهب بنحو 300 جنيها مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر مسجلا 3825 جنيها للبيع و 3775 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر مسجلا 3278 جنيها للبيع و 3235 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر مسجلا 4371 جنيها للبيع و 4314 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر مسجلا 2557 جنيها للبيع و 2523 جنيها للشراء.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر مسجلا 30600 للبيع و30200 للشراء.

أسعار أعيرة الذهب في مصر بالمصنعية

مصنعية الذهب تختلف بين محال الصاغة والشركات المصنعة المختلفة حسب الجودة والتغليف حيث تتراوح نسبة مصنعية الذهب بين 5% إلى 15% لدى بعض الشركات .. إلا أنها تكون أقل من ذلك كثيرا في السبائك والجنيهات الذهبية.

الذهب مباشر .. الذهب الآن في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

أسعار الذهب مباشر من شعبة الذهب

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تدافعا كبيرا من بعض المواطنين وراء بعض الأحاديث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول أن أسعار الذهب ستتضاعف وتوقعات حول أرقام بعيدة تماما، وهو ما يجعل البعض يندفع على شراء الذهب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الجميع يزايد على "السوشيال ميديا" حول أسعار الذهب في السنوات المقبلة. 

تدافع غير مبرر من المواطنين لشراء الذهب 

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن هناك تدافعا غير مبرر وغير عادل على شراء الذهب، والشعبة كانت مصرة على إصدار بيان لإيضاح الأمر لأن الكثير يشتري بأغلى الأسعار دون أن يعلم. 

وتابع أن الأسعار الحالية لا تعبر عن الواقع أو ما هو مفترض أن تكون عليه أسعار الذهب في الفترة الحالية، لأن الطلب أكثر من العرض في الوقت الحالي وهو سبب أساسي في زيادة الأسعار. 

واستكمل أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار حينما يكون المواطن لديه وعي استثماري في توقيت الشراء وكذلك البيع وليس الشراء بشكل عشوائي، إذ يوجد ندرة من المعروض من الذهب بسبب تدافع المواطنين على الشراء مما يؤدي إلى ارتفاعات ضخمة ومتتالية من الذهب. 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.

وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.

ولفت "إمبابي"، إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.

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