أخبار التكنولوجيا|واتساب يفعل المستحيل ويقلب موازين طرق المراسلة.. مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، عن تخفيض كبير في القوى العاملة من موظفيها العاملين في مجال الألعاب، حيث قررت عملاقة التقنية شطب 1900 وظيفة، بما في ذلك شركة أكتيفيجن بيلزارد التي استحوذت عليها مؤخرا، مما أثر على نحو 22 ألف عامل.

يعد واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، بديلا رائع لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب، حيث يفضل الملايين من الأشخاص حول العالم استخدام هذا التطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد وأوبو Find X7 Ultra.

تعمل شركة ميتا Meta، حاليا على تحسين إمكانية التشغيل التفاعلي لتطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، من خلال منح المستخدمين القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص على منصات مختلفة مثل سيجنال Signal.

أضافت شركة فيفو الصينية، عضو رابع لعائلة Vivo Y100، يوفر الإصدار الجديد مواصفات أكثر قدرة من بقية الحزمة بما في ذلك معالج قوي وشحن سريع بقدرة 80 وات، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كشفت العلامة التجارية Red Magic، التابعة لشركة نوبيا Nubia، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصدار خاص من هاتف الألعاب المميز Red Magic 9 Pro للاحتفال بالعام الصيني الجديد.