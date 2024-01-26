عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يفعل المستحيل ويقلب موازين طرق المراسلة.. مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

أعلنت مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، عن تخفيض كبير في القوى العاملة من موظفيها العاملين في مجال الألعاب، حيث قررت عملاقة التقنية شطب 1900 وظيفة، بما في ذلك شركة أكتيفيجن بيلزارد التي استحوذت عليها مؤخرا، مما أثر على نحو 22 ألف عامل. 

تحميل واتساب بلس WhatsApp Plus بميزة إخفاء الظهور.. آخر إصدار 2024

يعد واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، بديلا رائع لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب، حيث يفضل الملايين من الأشخاص حول العالم استخدام هذا التطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

أوبو أرخص من سامسونج.. Find X7 Ultra ضد جالاكسي S24 ألترا

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد وأوبو Find X7 Ultra.

واتساب يقلب موازين تطبيقات المراسلة... بميزة هي الأولى من نوعها

تعمل شركة ميتا Meta، حاليا على تحسين إمكانية التشغيل التفاعلي لتطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، من خلال منح المستخدمين القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص على منصات مختلفة مثل سيجنال Signal.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف متطور وبسعر منافس من فيفو يكتسح الأسواق

أضافت شركة فيفو الصينية، عضو رابع لعائلة Vivo Y100، يوفر الإصدار الجديد مواصفات أكثر قدرة من بقية الحزمة بما في ذلك معالج قوي وشحن سريع بقدرة 80 وات، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

سحابة التنين.. نوبيا تطلق هاتف ألعاب متطور بإمكانات جبارة

كشفت العلامة التجارية Red Magic، التابعة لشركة نوبيا Nubia، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصدار خاص من هاتف الألعاب المميز Red Magic 9 Pro للاحتفال بالعام الصيني الجديد.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس في 2024.. وإزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

أخبار التكنولوجيا|وان بلس تكشف عن هاتف رائد بمزايا استثنائية للألعاب.. أوبو تعزم إطلاق أرخص هواتف Reno 11

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تسجل رقما قياسيا في طلبات Galaxy S24.. وميزة في جوجل كروم تحميك من الاختراق

أخبار التكنولوجيا|نصب واحتيال.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك.. وتخلص فورًا من سخونة هاتفك الآيفون

ترشيحاتنا

في اتصال هاتفي من ميلوني.. السيسي يحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة على أمن الإقليم

ميسي في مواجهة فريق سعودي.. موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي

هاتفيا.. السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: استمرار حرب غزة له تداعيات كبيرة أمن الإقليم

لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يوضح سنة منسية

بالأسعار .. ما هي أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري ؟

القمة الإيطالية الإفريقية.. وزيرة التعاون الدولي تمثل مصر في اجتماع روما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بالأدوية وعادات يومية .. إليك علاج النقرس

بعد وفاته.. ما هي آلية اختيار بديل العامري فاروق في مجلس الأهلي؟

طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ