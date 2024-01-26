أقل جرام بـ 2566 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد.

وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-



- سجلت أسعار عيار الذهب 24 شراء نحو 4400 جنيه.

- حققت أسعار عيار الذهب 21 شراء نحو 3850 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 18 شراء نحو 3300 جنيه.

- تداولت أسعار عيار الذهب 14 شراء عند 2566 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بيع

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 بيع نحو 4342 جنيهًا.

- تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 بيع عند 3800 جنيه.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 بيع إلى 3257 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 بيع نحو 2533 جنيهًا.

- سجل جرام الذهب عيار 21 وهو للجنيه الذهب في مصر 3855 جنيها



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر أن تصدر قراءته اليوم.

لم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأونصة أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 % إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4 % حتى الآن هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.87 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 891.90 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 935.89 دولار للأونصة.