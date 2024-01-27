أخبار التكنولوجيا|تعرف على خاصية حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون.. وهواوي تتحدى بموبايل جديد للشباب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لـ نتفليكس، إن إطلاق تطبيق لـ Netflix على نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro هو أمر لا يستحق في الوقت الحالي.



حققت شركة سامسونج مبيعات قياسية فيما يتعلق بالطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S24، حيث حققت السلسلة رقماً قياسياً للبيع المسبق لأول مرة في تاريخ سلسلة Galaxy S في كوريا الجنوبية.



منذ أيام، أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 17.3 لأغلب المستخدمين بعد أكثر من شهر من إصدار الشركة لنظام التشغيل iOS 17.2.



في عالم تتزايد فيه أسعار الهواتف الذكية باستمرار، ومن السهل أحيانًا أن تشعر بأن السعر خارج السوق، وأصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ولكن الأسعار المتصاعدة للهواتف الرائدة يمكن أن تشكل عائقًا كبيرًا.



أطلقت شركة هواوي هاتفًا مميزًا للفئة المتوسطة في الأسواق العالمية تحت اسم Huawei nova Y72، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة إلى جانب فئة سعرية مناسبة.



يفضل الكثير من راغبي الشراء اقتناء هواتف سامسونج نظرًا لموثوقيتها العالية وسمعتها لدى كثير من المستخدمين، ولكن تعد أسعار هواتف سامسونج مرتفعة بشكل ملحوظ إلا أن هناك عدد من الهواتف المميزة بسعر مناسب مع مواصفات كبيرة، ومن بينها هاتف Galaxy A23 المميز.