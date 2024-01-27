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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تعرف على خاصية حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون.. وهواوي تتحدى بموبايل جديد للشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

نتفليكس: إطلاق تطبيق لنا على نظارة أبل للواقع الافتراضي .. أمر لا يستحق الآن

 

قال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لـ نتفليكس، إن إطلاق تطبيق لـ Netflix على نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro هو أمر لا يستحق في الوقت الحالي.  

 

مبيعات سلسلة Galaxy S24 تحطم الأرقام القياسية خلال أسبوع


حققت شركة سامسونج مبيعات قياسية فيما يتعلق بالطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S24، حيث حققت السلسلة رقماً قياسياً  للبيع المسبق لأول مرة في تاريخ سلسلة Galaxy S في كوريا الجنوبية.

 

أحدث ميزات أبل.. تعرف على خاصية حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون


منذ أيام، أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 17.3 لأغلب المستخدمين بعد أكثر من شهر من إصدار الشركة لنظام التشغيل iOS 17.2.

 

هواتف الميزانية المحدودة .. أحدث هواتف موتورولا


في عالم تتزايد فيه أسعار الهواتف الذكية باستمرار، ومن السهل أحيانًا أن تشعر بأن السعر خارج السوق، وأصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ولكن الأسعار المتصاعدة للهواتف الرائدة يمكن أن تشكل عائقًا كبيرًا.

 

بمواصفات فائقة.. هواوي تتحدى بموبايل جديد للشباب


أطلقت شركة هواوي هاتفًا مميزًا للفئة المتوسطة في الأسواق العالمية تحت اسم Huawei nova Y72، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة إلى جانب فئة سعرية مناسبة.

 

أرخص موبايل سامسونج في السوق بمواصفات جبارة


يفضل الكثير من راغبي الشراء اقتناء هواتف سامسونج نظرًا لموثوقيتها العالية وسمعتها لدى كثير من المستخدمين، ولكن تعد أسعار هواتف سامسونج مرتفعة بشكل ملحوظ إلا أن هناك عدد من الهواتف المميزة بسعر مناسب مع مواصفات كبيرة، ومن بينها هاتف Galaxy A23 المميز.  

 

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