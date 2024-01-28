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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عميد الآداب بجامعة بني سويف يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بالمحافظة

صدى البلد

انطلقت اليوم الأحد دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بمديرية أوقاف بني سويف بمشاركة (50) إماما وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وإعلانها عام 2024 عاما للغة العربية وفي إطار إهتمام  الوزارة برفع المستوى اللغوي والبلاغي والمعرفي للإمام.

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وحاضر في اللقاء، الدكتور رمضان أحمد عامر عميد كلية الآداب جامعة بني سويف والدكتور محروس إبراهيم أستاذ اللغة العربية ووكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف.

وحضر اللقاء  بعض قيادات المديرية يترأسهم الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير المديرية.

وأكد الدكتور رمضان أحمد عامر خلال كلمته  أهمية اللغة العربية في حياة الإمام الدعوية حيث أنها تعبر عن مدى وعي وثقافة الإمام  وذلك لأنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة كذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأنها تعد عاملا أساسيا في الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة لما تظهره من جمال وبلاغة وإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية.

واستشهد على كلامه بقوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) وقوله ( قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) وقوله تعالى ( بلسان عربى مبين) واستشهد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تَعلَّموا الْعربِيَّة فَإنها تُثَبِّت الْعقلَ، وتَزِيد في المرُوءة"  مؤكدا على أن وزارة الأوقاف تعيش أزهى عصورها الثقافية والمعرفية ويتضح ذلك جليا في أنشطاتها القرآنية والدعوية والتثقيفية ودوراتها التدريبية خاصة دورات اللغة العربية.

وأشاد بدورها الريادي في كل المجالات مطالبا الأئمة المشاركين في هذه الدورة بالأستفادة منها والإهتمام بلغتهم العربية التي يظهر بها إعجاز القرآن وفصاحة السنة النبوية المشرفة، 
وأكد الدكتور محروس إبراهيم خلال كلمته أن اللغة العربية تعد ركيزة صلبة يستند عليها الإمام حيث ينطق بها ما يقدّر بـ 350 مليون نسمة حول العالم، ولها أهميتها الكبيرة عند المسلمين وكذلك عند غير المسلمين،
حيث يقول الشاعر أحمد شوقي مفاخرًا: 
إن الذي ملأ اللغات محاسنًا جعل الجمال وسره في الضاد،
وهي لغة السياسة والأدب والعلم، مؤكدا أن الإمام الذي لا يحسن العربية كثير لغطه و ضعيفة حجته لا يستطيع إظهار ما في القرآن والسنة من الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز.

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