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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حفلات عيد الحب.. منير في التجمع الخامس وروبي بلبنان وعلى الحجار يشعل وسط البلد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ عدد كبير من المطربين الاستعداد لحفلات عيد الحب، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يعمل كل مطرب على حجز مكانه لتقديم حفل فى هذا الموسم.

 

 منير ورامي صبري

ومن أوائل المطربين الذين أعلنوا عن تقديمهم حفل عيد الحب المطرب الكبير محمد منير والذى يحيى حفلة غنائية بمشاركة كل من رامي صبري وفريق شارموفرز يوم 16 من شهر فبراير القادم.

الحفل يقام داخل فاميلى بارك، ويعتبر هذا الحفل هو الأول لمنير بعد وفاة شقيقته الكبرى الحاجة سميحة والتى وافتها المنية يوم 20 من شهر يناير الجاري.
 


 روبي 

تستعد المطربة روبي لإحياء حفل عيد الحب يوم 17 من شهر فبراير القادم ببيروت، بمشاركة الدي جي Aseel.
 

ومن المفترض أن تقدم روبي خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها 3 ساعات متواصلة التى طرحتها مؤخرا.
 

على الحجار

وأيضا يحيى المطرب على الحجار حفل عيد الحب بحفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية تحت عنوان 100 سنة غنا وهو مشروع يضم مجموعة من الحفلات الغنائية لكبار الملحنين ويبدأ على الحجار بحفل من ألحان محمد عبد الوهاب.

وعلق على الحجار على أول حفلات مشروع 100 سنة غنا وكتب على صفحته: وأخيرا....أول حفلات 100 سنه غنا .. هيكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم عيد الحب 14 فبراير . إن شاء الله تستمتعوا ونكون عند حسن ظنكم .


محمد عبده
 

كما يستعد المطرب محمد عبده لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 من شهر فبراير القادم على مسرح محمد عبده أرينا.

الحفل يشارك فيه بجانب محمد عبده كل من رابح صقر وماجد المهندس ونوال الكويتية وأحلام وأميمة طالب، ويقود فريق الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.
 

مروان خوري 

ويحيى الفنان مروان خورى حفلا غنائيا يوم 13 فبراير المقبل فى دبى وذلك فى إطار جولته الفنية التى يقوم بها بمناسبة عيد الحب. 

 

ويشدو مروان خورى بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى دبى سواء كانت القديم منها أو الحديث.  

حفلات عيد الحب عيد الحب منير ورامي صبري منير روبي علي الحجار

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