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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يستقبل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان للتهنئة بعيد الشرطة

وزيرا الداخلية والدفاع
وزيرا الداخلية والدفاع

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول/ محمد زكى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق/ أسامة عسكر - رئيس أركان القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.  

 

فى بداية اللقاء أكد الفريق أول/ محمد زكى – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة.. تُجسد إحدى فصول مسيرة النضال التى ستظل على مر العصور شاهدةً على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته.. تلك المسيرة التى تتواصل فى مواجهة مُخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية. 

 

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزاً لكبرياء الوطن.. وموضع إعتزاز وتقدير جموع المصريين.. مشيراً إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المُقدس.. يشاركون أشقائهم فى القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه وإستقراره.. ويعملون كفريق مُتكامل يجمعه هدف واحد.. يقدمون نموذجاً يُحتذى به فى الترابط والإلتزام والإنضباط.. يبذلون أرواحهم ودمائهم فداءً لوطنهم.. والتصدى لكل من يحاول المساس بأمنه. 

 

وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.

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الاحتفال بعيد الشرطة الانتاج الحربى الإسماعيلية القائد العام للقوات المسلحة هيئة الشرطة كبار قادة القوات المسلحة

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