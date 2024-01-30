مركز رعاية ذوي الاحتياجات بعين شمس: نقدم 33 خدمة للأطفال| تفاصيل

قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات بجامعة عين شمس، إن كلية الدراسات العليا للطفولة هي الكلية الوحيدة في مصر والوطن العربي التي تقدم خدمات للأطفال الأسوياء وذوى الهمم .

وأكدت الجبالي خلال تصريحاتها لـ صدى البلد الخدمات أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، يقدم 33 خدمة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهو عبارة عن خمسة طوابق بها أحدث الأجهزة.

وأشارت الى أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات تم تجهيزه بأحدث الأجهزة، وبه أجهزة غير موجودة في أي مكان، كما يوجد لدينا وحدات غير موجودة فى أى مكان آخر يقدم هذه الخدمة، لافتة الى أن المركز به قاعات محاضرات نلتقى فيها مرة كل أسبوع مع الأخصائيين لتنمية مهاراتهم كما نلتقى مرة كل شهر، وهذا اللقاء يجمع كل الأقسام العلمية بحضور الأطباء لمناقشة وعرض حالات الأطفال فى المركز، أيضا يجب أن لا ننسى دور منظمات المجتمع المدني، فهم يقدمون لنا العديد من المساعدات المادية لأننا نقدم خدماتنا لفئات تستحق الدعم، ومنها حالات اسرية لديها طفلان من ذوى الاحتياجات الخاصة، لذا لا يمكن نكران دور المجتمع المدني في دعمنا من كافة الأوجه.

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي، أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج .