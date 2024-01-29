بعد توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشائها .. الجامعات التكنولوجية خريجها مؤهل لسوق العمل محليا ودوليا.. وقبلة الحياة لطلاب الدبلومات الفنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار.

تكوين بنية قوية من الكوادر والخريجين المؤهلين بقوة لسوق العمل

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس إن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتخصصات المختلفة، سيسهم في تكوين بنية قوية من الكوادر والخريجين المؤهلين بقوة لسوق العمل.

وأكد عميد تربية عين شمس، خلال تصريحاته لصدي البلد، أن التعليم الفني في مصر شهد فطرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي يتطور بشكل كبير وهذا ما نشاهده في مستوي الخريج المصري خلال السنوات الماضية القليلة.

وأشاد الدكتور ماجد أبو العينين، بمدى التجهيزات المتوافرة في الجامعات الأهلية الجديدة مؤكدًا أن تأسيسها على أن تكون جامعات ذكية، سيحسن من فرص الانخراط والمشاركة والتوأمة مع الجامعات العالمية الكبرى، لافتًا إلى أن البرامج والتخصصات العلمية المطروحة للدراسة أمام الطلاب هي نبتة لتحسين مستوى الخريج المصري، كي يكون مؤهلًا لمختلف سوق العمل محليا ودوليا.

الجامعات التكنولوجية بابا لدعم التعليم الفني جذب الطلاب

وأشار الدكتور ماجد أبو العينين الى أن الجامعات التكنولوجية تعد بابا لدعم التعليم الفني وجذب الطلاب إليه، بالإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل.

وكشف "أبو العينين " عن أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة في المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهني بالكليات والجامعات التكنولوجية بمتطلبات سوق العمل المتغيرة في ظل التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم.

10 جامعات تكنولوجية في مصر وجاري توسعها في جميع انحاء الجمهورية

قال الدكتور عماد علي رئيس قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر وصل لـ10 جامعات تكنولوجية، وهي "القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بنى سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية"، مؤكدا على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية.

وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه تم تجهيز هذه الجامعات بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، كما أن الوزارة تمتلك رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.

وأكد الدكتور عماد علي ، أن الجامعات التكنولوجية تعمل في مصر من منطلق الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، حيث تعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي حيث تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، 40% للتعليم الأكاديمي.

وأوضح، أن البرامج التعليمية في تلك الجامعات هدفها خدمة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تقدم مناهج لبعض المسارات منها ( التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الخضراء)، والعديد من البرامج البينية التى تعتمد على العلوم التطبيقية والربط بالصناعة.

الجامعات التكنولوجية في مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية

قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن الجامعات التكنولوجية في مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية لافتا أنه سوف تؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.

وأشار الدكتور عاصم حجازي إلى، أن التعليم الفني في مصر لا يحالفه الحظ مثل الثانوية العامة من اهتمام، وأن من يتم قبولهم في هذا التعليم طلاب حاصلين على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التي يتعرض لها خريجي الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلى الفنيين أكثر من أي تخصصات أخرى.

وشدد علي ضرورة استغلال الطاقة البشرية في عدد طلاب التعليم الفني وهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم منوها الي أن المختص الفني لا يقل أهمية عن المهندس في شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس بالقيام بشيء دون الفني.

وتابع الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية تقبل 80 % من طلاب التعليم الفني و20 % من طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية منحت طلاب الدبلومات قبلة الحياة وقدمت لهم الدعم الكامل والشامل.