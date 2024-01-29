عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بكلية آداب عين شمس

جانب من الورشة
جانب من الورشة

 

 تنظم كلية الاداب جامعة عين شمس مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية ،وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتورة  هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية ،الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب بجامعة عين شمس
ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب بجامعة عين شمس

تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث ) ،  وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا ، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة.

txt

آداب عين شمس تستضيف اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة

txt

«زراعة عين شمس» تعلن رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

txt

نتيجة الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم بعين شمس عبر هذا الرابط

txt

متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

txt

لطلاب الثانوية العامة 2024: متطلبات أساسية للالتحاق بكليات مواكبة لسوق العمل

txt

خبير : تطوير المناهج شرط اساسي لربط الطالب بسوق العمل

txt

جمال شقرة يشارك في معرض القاهرة للكتاب بـ"موقف مصر من القضية الفلسطينية"

txt

تحالف جامعات القاهرة الكبرى يدرس توقيع بروتوكولات تعاون مع التجمعات الصناعية بالإقليم

txt

عميدة آداب عين شمس تكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسي الأول

txt

هل نظام الساعات المعتمدة بالجامعات ألغى درجات الرأفة؟ خبير يجيب

يحاضر في الورش كل من ا.د حنان كامل عميدة الكلية ، ا.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد، د محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، ا. هشام جمعة مدير وحدة الدفاع المدني.

وقد بدات ورش العمل التى تعقد يوميا خلال هذا الأسبوع بورشة عمل بعنوان : "  مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word " قدمها د محمود طارق  المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، وقد شهدت الورشة إقبالا كبير من أعضاء الجهاز الإدارى والموظفين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

الأرصاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.. وأمطار غزيرة على تلك المحافظات|فيديو

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

بعد عودة العلاقات.. اتفاقات بين إيران وباكستان.. ورئيسي يزور إسلام آباد قريبًا

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

"الوزراء" يناقش التحول نحو "الصناعة الذكية" بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص

هل يجب شرعا توثيق عقد الزواج عند المأذون .. مجدي عاشور يرد

أصعب ساعات يناير| تقلبات وعاصفة وانخفاض درجات حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر مبلل.. مايان السيد بملامح مختلفة تثير الجدل من جديد

خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

الوكالة والعتبة.. فنانات كشفن عن أماكن شراء أزيائهن بأسعار منخفضة

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ