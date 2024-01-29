ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بكلية آداب عين شمس

تنظم كلية الاداب جامعة عين شمس مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية ،وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتورة هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية ،الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب بجامعة عين شمس

تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث ) ، وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا ، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة.

يحاضر في الورش كل من ا.د حنان كامل عميدة الكلية ، ا.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد، د محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، ا. هشام جمعة مدير وحدة الدفاع المدني.

وقد بدات ورش العمل التى تعقد يوميا خلال هذا الأسبوع بورشة عمل بعنوان : " مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word " قدمها د محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، وقد شهدت الورشة إقبالا كبير من أعضاء الجهاز الإدارى والموظفين .