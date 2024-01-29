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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة ماجستير تناقش أبعاد الذكاء الأخلاقي فى تحسين جودة الحياة بعين شمس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

ناقشت الباحثة مروة خالد شعيب بقسم الدراسات النفسية  بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس رسالة ماجستير  بعنوان "فاعليه برنامج قائم علي أبعاد الذكاء الأخلاقي فى تحسين جودة الحياة".

وتشكلت لجنة التحكيم والإشراف من الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة والدكتور جمال شفيق احمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال بالكلية ، الدكتورة سعيدة محمد ابو سوسو أستاذ علم النفس كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر ا.م.د هانى سعد عطا أستاذ علم النفس بالكلية

حيث أستهدف البحث معرفة طبيعة العلاقة الارتباطية بين الذكاء الأخلاقي والصحة النفسية، والكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في مستوى الذكاء الأخلاقي لدى عينة من المراهقين كما هدف أيضًا إلى الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في مستوي الصحة النفسية لدي عينة من المراهقين.

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وحصلت الباحثة على درجة الماجستير  بتقدير أمتياز .

وذلك بحضور كل من اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح ووالد الباحثة، الدكتور  أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم سابقاً ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة واللواء الدكتور آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل  الشمالي الغربي والمستشار خالد محجوب رئيس استئناف محكمة القاهرة والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية كما حرصت اسرة الباحثة على الحضور.

ومن أعضاء مجلس النواب النائب رزق جالى عضو مجلس النواب ، النائب  حسن ابو قديره عضو مجلس النواب ، النائبة سحر عيد معالي ورجل الأعمال  نصر السيد مصطفى و دكتور  احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والكاتب الصحفي محمد كمال ومستشار محافظ القاهرة والفنان محمد فؤاد.

وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور محمد معوض استاذ الإعلام بجامعة عين شمس و الدكتور  زكريا الدسوقي- رئيس قسم الاعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة والدكتورة منال عمر استاذ الطب النفسي بالقسم الطبي.

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