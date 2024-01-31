نيفين الكيلاني تكشف دور الوزارة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن من ضمن المشروعات التي عملت عليها وزارة الثقافة بالمحافظات موضوع الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها كانت أزمة كبيرة والعمل الفني أقرب للوجدان من الرسائل المباشرة فيها.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم عمل مسرحيات مباشرة عن الهجرة الغير شرعية لأن العمل الدرامي عندما يكون نصف ساعة يجذب الناس ويتحدثون عنه ويكون تأثيرة أقوى.

وتابعت، أننا نتحدث عن العدالة الثقافية والاستقامة لأن العمل على الوعي وبناء الإنسان يحتاج وقت وتظهر نتائجه على المدى البعيد، مؤكدة أن الوزارة تقوم بعمل تذوق فني يؤثر في شخصية الإنسان ويهذبها ويجعل لديه حس فني ولو موهوب سنكتشف موهبته وننميها ويكون لدينا جيل من الموهوبين في الفن التشكيلي والغناء والتمثيل.