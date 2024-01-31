أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد.. وموتورولا تطلق موبايل ببطارية 6000 مللي أمبير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة موتورولا رسميًا هاتفها المميز Moto G24 Power المخصص للشباب مع عدد من الإمكانات الفائقة، أبرزها بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.



تقوم جوجل بتوسيع رسائل التحذير بشأن تحميل التطبيقات الضارة وكذلك تطبيقات الطرف الثالث إلى الهواتف الذكية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها.



أصدرت شركة أبل خططها حول كيفية امتثالها لقانون الأسواق الرقمية في مارس الماضي، وسرعان ما أعربت الشركات الكبرى عن مخاوفها من أن التنفيذ سيضر المنافسين أكثر من مساعدتهم.



في السنوات الأخيرة، ركزت شركة HMD Global المالكة للعلامة التجارية Nokia نوكيا بشكل أكبر على سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المنخفضة، ولكن مؤخرًا تم رصد أول هاتف ذكي من نوكيا مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.



تخطو شركة OnePlus وان بلس خطوة أخرى إلى السوق بإصدار هاتفها Nord N30 SE 5G، والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة ومعالج قوي يدعم شبكة 5G ويقدم أداءً كافيًا للتطبيقات الأساسية والألعاب.



كشف العديد من الخبراء التقنيين استعداد شركة آبل الأمريكية للكشف عن أكبر تحديث لنظام iOS في تاريخها، والذي قد يوفر دعم الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون لأول مرة.