أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد.. وموتورولا تطلق موبايل ببطارية 6000 مللي أمبير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ببطارية 6000 مللي أمبير.. موتورولا تطلق موبايل جبار للشباب
أطلقت شركة موتورولا رسميًا هاتفها المميز Moto G24 Power المخصص للشباب مع عدد من الإمكانات الفائقة، أبرزها بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.
تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد.. تجنب تنزيل هذه التطبيقات
تقوم جوجل بتوسيع رسائل التحذير بشأن تحميل التطبيقات الضارة وكذلك تطبيقات الطرف الثالث إلى الهواتف الذكية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها.
لهذا السبب.. مايكروسوفت تنضم لشركة Epic ضد صراعها مع أبل
أصدرت شركة أبل خططها حول كيفية امتثالها لقانون الأسواق الرقمية في مارس الماضي، وسرعان ما أعربت الشركات الكبرى عن مخاوفها من أن التنفيذ سيضر المنافسين أكثر من مساعدتهم.
كاميرا دقة 108 ميجابكسل.. نوكيا تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة HMD Global المالكة للعلامة التجارية Nokia نوكيا بشكل أكبر على سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المنخفضة، ولكن مؤخرًا تم رصد أول هاتف ذكي من نوكيا مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.
وان بلس تطلق رسميًا هاتفها Nord N30 SE 5G للفئة المتوسطة
تخطو شركة OnePlus وان بلس خطوة أخرى إلى السوق بإصدار هاتفها Nord N30 SE 5G، والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة ومعالج قوي يدعم شبكة 5G ويقدم أداءً كافيًا للتطبيقات الأساسية والألعاب.
يوفر دعم الذكاء الاصطناعي.. أكبر تحديث في تاريخ آيفون
كشف العديد من الخبراء التقنيين استعداد شركة آبل الأمريكية للكشف عن أكبر تحديث لنظام iOS في تاريخها، والذي قد يوفر دعم الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون لأول مرة.