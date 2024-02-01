وجه مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه الدائم والمستمر لجميع قطاعات الأزهر الشريف في مختلف المجالات.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بالجهود الرامية لميكنة قطاع الدراسات العليا

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بالجهود الرامية لميكنة قطاع الدراسات العليا والبحوث بمختلف قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح الدكتور سلامة داود أن الهدف من ميكنة العمل هو مسايرة تطورات العصر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وثمن مجلس الجامعة ما شهده قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة من تطوير برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة لميكنة قطاع الدراسات العليا ضمت: الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، والدكتور احمد القاضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد علي رحيم، المدرس بقسم النظم والحاسبات بالكلية.





وعلى هامش مجلس الجامعة تم استعراض رؤية تطوير وميكنة قطاع الدراسات العليا من خلال

إعداد تطبيق (ويب) مميكن لإدارة جميع الإجراءات المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة مما يسهل على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل العلمية من إجراء جميع الطلبات المتعلقة بالدراسات العليا فيما يخص (التشكيل – المد – الإلغاء...) وخلافه من خلال أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب أو التابلت أو الموبايل، علمًا بأن هذا النظام مؤمَّن تمامًا، ولا يمكن الدخول عليه إلا لمن له صلاحية الدخول ويتميز هذا النظام بالآتي:-

-إعداد قاعدة بيانات خاصة بقطاع الدراسات العليا تشمل جميع الباحثين والمشرفين والمحكمين وكذلك بيانات الرسائل العلمية.

- تسهيل وسرعة التواصل بين جميع إدارات الدراسات العليا بجميع الكليات على مستوى الجمهورية وربطها مباشرة بإدارة الدراسات العليا بالجامعة؛ لضمان إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالباحثين.

- ضمان التواصل بين إدارات الدراسات العليا والباحثين من خلال النظام المميكن لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالباحثين.

- تقديم التقارير الإحصائية على جميع المستويات بدءًا من: (الجامعة – الكليات – الأقسام) والمتعلقة بالباحثين والسادة المشرفين، وكذلك لجان الحكم والمناقشة لخدمة متخذي القرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لدعم وتطوير قطاع الدراسات العليا بالجامعة.

- ميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بالدراسات العليا لضمان سرعة إنجازها.

- ضمان التوزيع العادل للجان الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية في مختلف الكليات بالجامعة.

- متابعة التقارير الدورية من السادة المشرفين على الرسائل العلمية ومتابعة تقدم الباحثين فى إعداد الرسائل.