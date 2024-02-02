أخبار التكنولوجيا|هواتف جديدة ضمن قائمة الأرخص في 2024.. فيفو تخفض سعر هاتف الألعاب iQOO Neo 7 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إلحق نفسك.. كيف تتخلص من إدمان الموبايل؟

في ظل عصر التكنولوجيا، أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. فهو أداة لا غنى عنها للتواصل مع الآخرين، ومتابعة الأخبار، وممارسة الأنشطة الترفيهية، وغيرها الكثير. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للهاتف الذكي إلى الإدمان، مما قد يؤثر سلبًا على حياتنا الشخصية والعملية.

كشفت تقارير حديثه عن أن سامسونج تعمل على تطوير عدة هواتف جديدة ضمن سلسلة F، من بينها هاتف Galaxy F15 5G الذي حصل مؤخراً على موافقة من منصة BIS الهندية، وهاتف Galaxy F55 5G الذي حصل على موافقة من كلاً من BIS و Wi-Fi Alliance.

قامت OnePlus مؤخراً بإطلاق هاتف ذكي جديد للمبتدئين في بعض الأسواق العالمية، وهو هاتف OnePlus Nord N30 SE 5G. ويعد هذا الهاتف خليفة لـ OnePlus Nord N20 SE الذي تم إطلاقه في عام 2022.

قد يكون اختيار هاتف جديد أمرا مربكا، خاصة عند مواجهة مكتبة من الأجهزة الجديدة التي يتم إطلاقها كل فترة، خاصة مع إطلاق بعض الهواتف البارزة مثل آيفون وسامسونج جالاكسي التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، مما يصعب على المشترين المحتملين تصور أن هناك وجود هواتف ذكية ذات الميزانية المحدودة أصبح أمرا نادرا.

وصل هاتف جالكسي إس 24 الترا الذي طال انتظاره من سامسونج إلى أرفف المتاجر في العديد من الدول حول العالم بشكل رسمي بعد أسبوعين من الإعلان عنه، مع حصول بعض المستخدمين المحظوظين على الهاتف الرائد قبل الموعد المحدد.. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف نستعرض فيما يلي سعر ومواصفات سامسونج جالكسي إس 24 الترا.

تستعد العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد iQOO Neo 9 Pro يوم 22 فبراير في الهند.

في عالم الهواتف الذكية، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، حققت ريلمي Realme علامة مميزة بأجهزتها المبتكرة والغنية بالميزات، وهو ما يمنحنا فرصة في إجراء مقارنة تفصيلية بين اثنين من أبرز هواتفها وهم: Realme GT 5 Pro و ريلمي 12 برو.

تعد كاميرا الويب ليست ذات جودة عالية، حتي وأن كانت مدمجة داخل لابتوب باهظ الثمن، أو يمكنك شراء كاميرا منفصلة فاخرة، ولكن هناك حل أفضل لديك يمكنك من خلاله الاستعانة بكاميرا أفضل تستخدمها كل يوم تقريبا، يمكنك ربطها بحاسوبك المحمول واستخدامها ككاميرا ويب على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Linux.