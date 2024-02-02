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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تتعاون مع تامر عاشور وأمير طعيمة.. أنغام تكشف موعد طرح أغانيها الجديد

أنغام
أنغام

كشفت الفنانة أنغام موعد طرح أغانيها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال شهرين وذلك في تصريحات على هامش حفلها الأخير في السعودية. 

 

وقالت أنغام في تصريحاتها إنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين وأبرزهم تامر عاشور وإيهاب عبد الواحد وأمير طعيمة ونادر عبد الله وغيرهم. 

 

 

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل الفنانة أنغام، والفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت مساء الخميس 1 فبراير. 

 

وتنتظر الفنانة أنغام، احياء حفل غنائي مع الفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت، يوم الخميس 8 فبراير الجاري. 

 

آخر حفلات أنغام

 

وأحيت مؤخرا أنغام حفلا غنائيا يوم 25 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة المطرب تامر عاشور تحت عنوان حوار أنغام وتامر عاشور.

 قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما. 

 

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية. 

 

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة. 

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