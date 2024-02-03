عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فئات محددة.. خطوات إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين خاصة بعد قرار وزارة التموين فى وقت سابق استقبال طلبات الإضافة من المواطنين فى مكاتب التموين.


شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين


وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين تشمل أن لا تزيد البطاقة على 4 أفراد، و ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

txt

في 7 خطوات .. اعرف أسباب إيقاف بطاقة التموين

txt

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

الفئات المستهدفة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين


- تتضمن الفئات المسموح لها بعمل بطاقات تموين جديدة أو إضافة أبنائهم أو زوجاتهم، هم أصحاب تكافل وكرامة

-  الحاصلون على معاش تضامن اجتماعي

- تتضمن الفئات التي يحق لها إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين الاسر البديلة

طرق إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يمكن القيام بإضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين عبر العديد من الطرق والتي تتضمن ما يلي

-الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية

- أو من خلال موقع دعم مصر التمويني.

- كما يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر مكاتب التموين.

 

خطوات إضافة المواليد للفئات المستحقة على بطاقة التموين


وهناك مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي يجب علي الراغبين فى إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين القيام بها والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدأ أولى خطوات إضافة المواليد الجدد بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر

- يقوم المواطن بفتح حساب جديد.

- وبعدها يقوم بتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين وكتابة الاسم الأول للأم «الوالدة».

- وبعدها يختار المواطن خدمات التموين.

- كما يتم بعدها الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين.

txt

من غير مشاوير .. المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين الذكية

txt

لو جديدة .. أسرع طريقة لتفعيل بطاقة التموين

- يطلب منك كتابة اسم الابن أو الابنة لاضافته، ويكون الاسم رباعيا.

- ثم يتم ادخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، وكتابة صلة القرابة «ابن» أو «ابنة»، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- وفى الخطوة الأخيرة يتم اختيار أيقونة «إضافة».

بطاقة التموين إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد بطاقة التموين إضافة المواليد ببطاقات التموين إضافة المواليد والأفراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال 2024 | تفاصيل

ترشيحاتنا

ننشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل أسوان

أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

أول تعليق من الأهلي على التعاقد مع أبو جبل وأزمة الشناوي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أخبار التعليم| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات.. اعرف درجاتك.. تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية

أقل سعر جرام ذهب اليوم 4-2-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ