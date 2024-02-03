فئات محددة.. خطوات إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين خاصة بعد قرار وزارة التموين فى وقت سابق استقبال طلبات الإضافة من المواطنين فى مكاتب التموين.



شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين



وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين تشمل أن لا تزيد البطاقة على 4 أفراد، و ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

الفئات المستهدفة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين



- تتضمن الفئات المسموح لها بعمل بطاقات تموين جديدة أو إضافة أبنائهم أو زوجاتهم، هم أصحاب تكافل وكرامة

- الحاصلون على معاش تضامن اجتماعي

- تتضمن الفئات التي يحق لها إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين الاسر البديلة

طرق إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يمكن القيام بإضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين عبر العديد من الطرق والتي تتضمن ما يلي

-الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية

- أو من خلال موقع دعم مصر التمويني.

- كما يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر مكاتب التموين.

خطوات إضافة المواليد للفئات المستحقة على بطاقة التموين



وهناك مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي يجب علي الراغبين فى إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين القيام بها والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدأ أولى خطوات إضافة المواليد الجدد بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر

- يقوم المواطن بفتح حساب جديد.

- وبعدها يقوم بتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين وكتابة الاسم الأول للأم «الوالدة».

- وبعدها يختار المواطن خدمات التموين.

- كما يتم بعدها الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين.

- يطلب منك كتابة اسم الابن أو الابنة لاضافته، ويكون الاسم رباعيا.

- ثم يتم ادخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، وكتابة صلة القرابة «ابن» أو «ابنة»، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- وفى الخطوة الأخيرة يتم اختيار أيقونة «إضافة».