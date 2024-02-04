الليلة.. حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسخته الـ 66

يقام الليلة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية لعام ٢٠٢٤ وسيقدم العروض الراقصة والغنائية خلال الحفل كل من دوا ليبا وبيلي إيليش وجوني ميتشل وغيرهم.



وسيستضيف الممثل والمذيع الكوميدي تريفور نواه حفل الحراكي للعام الرابع على التوالي، وتتنافس ميشيل أوباما ضد ميريل ستريب في فئة أفضل كتاب صوتي.

وفازت المغنية الأمريكية سزا بنصيب الأسد في قوائم ترشيحات جوائز جرامي لعام 2024، التي صدرت، ونالت 9 اختيارات لتحتل المركز الأول في هذه القائمة.



وتعتبر سزا هي المنافس الرئيسي في جوائز جرامي في نسختها الـ 66، وستكون نجمة الحفل السنوي.



ونالت أغنية Kill Bill للمغنية الأمريكية سزا ترشيحا ضمن قوائم تسجيل العام، وأفضل أغنية وأفضل آر ان بي، وسيكون حفل العام المقبل بمثابة المرة الثانية التي تترشح فيها على ثلاث جوائز في نفس الحفل.



وحصل فيلم Barbie على 11 ترشيحا ضمن قوائم جرامي، وسيتم تقديم أغنيته الرئيسية في حفل توزيع الجوائز المرتقب.



وتفوقت النساء على الرجال في قوائم ترشيحات جرامي لعام 2024، من أبرزهم تايلو سويفت وبيلي إيليش ومايلي سايروس وأوليفيا رودريجو، المرشحات ضمن قائمتي تسجيل وألبوم العام.

وحطمت بيونسيه رقمها القياسي السابق وصنعت التاريخ بالحصول على 32 جائزة في حفل جوائز جرامي لعام 2023، فيما فاز هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام.