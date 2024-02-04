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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. احتفالية مسلسل رانيا يوسف "دماء العذارى" بعد تغيير اسمه بحضور أبطاله

رانيا يوسف
رانيا يوسف

يقام احتفالية مسلسل جريمة منتصف الليل "دماء العذاري" للمنتج علاء الزير غدا، قصة وسيناريو وحوار المؤلف محمد الغيطي، إخراج المخرج عصام شعبان.

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رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

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يحضر حفل العشاء أسرة المسلسل وأبطاله الفنانة رانيا يوسف، الفنان القدير أحمد عبد العزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان محمد عز، الفنان حسني شتا، الفنانة ملك قورة، الفنانة ميار الغيطي، الفنانة الهام عبد البديع، الفنان محمد مهران، الفنانة عفاف شعيب، والفنان أحمد جمال سعيد ،و الفنان محمد سليمان ، و الفنان احمد منير ، والفنان كريم عبد الغني ، و الفنانة نهال اليمني ، و الفنان محمد فاروق شيبه ، ونخبة من نجوم المملكة العربية السعودية الفنان علي السبع، و الفنانة ليلي السلمان، و الفنانة نوف عبدالله.

وتواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وتجسد شخصية الراقصة "ريري".

وتظهر رانيا يوسف خلال الأحداث في مشاهد تقدم وصلات رقص وترتدي بدل الرقص المناسبة للدور.

وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام تصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا أن العمل ملئ بمواقع التصوير الحية، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.

دماء العذراى أحمد عبد العزيز إلهام عبد البديع الفنان القدير صلاح عبدالله الفنان أحمد منير الفنانة رانيا يوسف

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