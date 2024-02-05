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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|الدولار ينهار في السوق السوداء والذهب يتراجع 600 جنيه.. وياسمين عبدالعزيز تظهر في الحرم المكي

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلًا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، تراجع أسعار الدولار وانهيار أسعار الذهب بشكل ملحوظ ،وطائرات أمريكية وبريطانية تشن 12 هجومًا على أهداف حوثية في اليمن، وياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور من الحرم المكي.

 

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استمرار موجة التراجع التي بدأت قبل ساعات ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21 ، نحو 600 جنيه من أعلى سعر سجله بنهاية ينيار وهو 4050 جنيها للجرام بدون أي مصنعية. الذهب .

 

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميًا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة، إذ تراجع سعر في السوق الموازية بشكل غير مسبوق لأول مرة بعد القفزة الأخيرة، بينما يبحث الكثير عن سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة حول القرض.

 

اشتباكات مسلحة عنيفة|«سرايا القدس» تستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كتيبة طولكرم، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص

 

احتجاجات أمام مقر حفل الجرامي في لوس أنجلوس بسبب العدوان الغاشم على غزة

توقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

 

بعد فوزه بـ 3 جوائز.. إلقاء القبض على المطرب كيلر مايك بحفل الجرامي

ألقت قوات الأمن القبض علي المطرب الأجنبي كيلر مايك بعد حصوله علي ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز جرامي الـ66 المقام حاليًا علي مسرح كربيتو أرينا في لوس أنجلوس. ووثق أحد الصحفيين لحظة القبض على المطرب من قبل قوات الأمن وأكد أن إلقاء القبض على كيلر مايك ليس له علاقة بما حدث في حفل الليلة وإنما بسبب جنحة.

بملامح حزينة| شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور من الحرم المكي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صوراً عبر حسابها الشخصي على انستجرام. وظهرت ياسمين داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة، في ظهور لافت بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي. وأعلنت مؤخرًا ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “تم الطلاق.

 

المصري غير مناسب.. اتحاد الكرة يكشف أسباب الاعتماد على المدرب الأجنبي

كشف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أسباب الاعتماد على مدرب أجنبي لخلافة فيتوريا.

 

عاجل.. طائرات أمريكية وبريطانية تشن 12 هجومًا على أهداف حوثية في اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات استهدف مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.

 

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الضربات ضد الحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ملخص الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الأحد ضد مليشيات الحوثي في اليمن.

 

الأردن وهولندا ينفذان إسقاطًا جويًا لمساعدات وإمدادات طبية في غزة |تفاصيل

أعلن مسئولون أردنيون وهولنديون، أن سلاح الجو الملكي الأردني قام مع سلاح الجو الهولندي بإسقاط مساعدات وإمدادات طبية مرتين بنجاح في محيط المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة، وفقا لشبكة CNN.

 

مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.. مشروع قانون أمريكي ضخم بـ118 ميار دولار |تفاصيل

كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مشروع قانون لأمن الحدود وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات......

 

 

حدث ليلا أسعار الذهب السوق السوداء الدولار حفل الجرامي غزة ياسمين عبدالعزيز

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