حدث ليلاً|الدولار ينهار في السوق السوداء والذهب يتراجع 600 جنيه.. وياسمين عبدالعزيز تظهر في الحرم المكي

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلًا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، تراجع أسعار الدولار وانهيار أسعار الذهب بشكل ملحوظ ،وطائرات أمريكية وبريطانية تشن 12 هجومًا على أهداف حوثية في اليمن، وياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور من الحرم المكي.

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استمرار موجة التراجع التي بدأت قبل ساعات ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21 ، نحو 600 جنيه من أعلى سعر سجله بنهاية ينيار وهو 4050 جنيها للجرام بدون أي مصنعية. الذهب .

سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميًا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة، إذ تراجع سعر في السوق الموازية بشكل غير مسبوق لأول مرة بعد القفزة الأخيرة، بينما يبحث الكثير عن سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة حول القرض.

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كتيبة طولكرم، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص

توقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ألقت قوات الأمن القبض علي المطرب الأجنبي كيلر مايك بعد حصوله علي ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز جرامي الـ66 المقام حاليًا علي مسرح كربيتو أرينا في لوس أنجلوس. ووثق أحد الصحفيين لحظة القبض على المطرب من قبل قوات الأمن وأكد أن إلقاء القبض على كيلر مايك ليس له علاقة بما حدث في حفل الليلة وإنما بسبب جنحة.

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صوراً عبر حسابها الشخصي على انستجرام. وظهرت ياسمين داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة، في ظهور لافت بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي. وأعلنت مؤخرًا ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “تم الطلاق.

كشف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أسباب الاعتماد على مدرب أجنبي لخلافة فيتوريا.

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثييين، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات استهدف مناطق الزيدية ورأس عيسى بالحديدة وشرق مدينة صعدة في اليمن.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ملخص الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الأحد ضد مليشيات الحوثي في اليمن.

أعلن مسئولون أردنيون وهولنديون، أن سلاح الجو الملكي الأردني قام مع سلاح الجو الهولندي بإسقاط مساعدات وإمدادات طبية مرتين بنجاح في محيط المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة، وفقا لشبكة CNN.

كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مشروع قانون لأمن الحدود وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مساعدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات......