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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرارات البنك الأهلي الجديدة.. هل يتم رفع سعر فائدة شهادة 27%؟

شهادة البنك الأهلي
شهادة البنك الأهلي

هل يتم رفع سعر فائدة شهادة 27% المقدمة من البنك الأهلي؟ تسائل الكثير من المواطنين عن مصير أعلى شهادة مرتفعة العائد حاليا عقب قرارات البنك الأهلي الأخيرة برفع الفائدة.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. 

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كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

قرارات البنك الأهلي الجديدة 

بدوره قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة 0.5% على شهادات الاستثمار فئتي «أ» و«ب» للعائد الثابت على الجنيه المصري ذات الآجال المختلفة «سنة وسنتين و3 سنوات»، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني. 

كما رفع البنك الأهلي سعر الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد والحسابات الجارية 2% بداية من أمس الأول وذلك لارتباطها بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي (كوريدور) أي تنخفض وترتفع على العملاء القائمين أو الجدد مع كل تحرك من البنك المركزي بشكل تلقائي دون تدخل من البنك، وفق شروط هذا النوع من الأوعية.

ورفع البنك الأهلي أيضًا سعر الفائدة 1.5% على الودائع الثابتة بالجنيه المصري قصيرة الأجل.

طبق الأهلى المصري رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار فئتي «أ» و«ب» للعائد الثابت، بداية من أمس الإثنين 5 فبراير من العام الجاري.

أسعار شهادات البنك الأهلي الجديدة 

-الشهادة فئة «ب»أجل سنة: تم زيادة سعر الفائدة السنوي إلى 12% يصرف العائد شهريا.

-الشهادة فئة «ب» أجل سنتين: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 12.5% يصرف العائد كل 3 شهور.

-الشهادة فئة «ب» أجل 3 سنوات: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 15% يصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة فئة «أ» أجل 10 سنوات: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 12% ويصرف العائد بشكل تراكمي في نهاية مدة الشهادة.

أسعار ودائع البنك الأهلي الجديدة

رفع البنك الأهلي المصري العائد كذلك على الودائع بمعدل 1.5% وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بزيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس.

ويكون الحد الأدني للوديعة 1000 جنيه و100 ألف جنيه للوديعة أقل من شهر، وتكون مدة الوديعة من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبالنسبة للوديعة من أسبوع وحتى 15 يوما يكون العائد 7.50% بدلا من 6%، والوديعة من 15 يوما وأقل من شهر 7.50% بدلا من 6%.

ومن شهر إلى أقل من شهرين 9% بدلا من 7.50%، ومن شهرين إلى أقل من 3 شهور 9% بدلا من 7.50% أيضا.

ومن 3 شهور وأقل من 6 شهور العائد يكون 9.50% بدلا من 8%، وهو نفس العائد بالنسبة للشهادة من 6 شهور وأقل من سنة.

وبالنسبة للوديعة من سنة لأقل من سنتين 10% بدلا من 8.50% وهو نفس العائد للوديعة من سنتين وأقل من 3 سنوات.

وللوديعة من 3 سنوات لأقل من 4 سنوات ومن 4 سنوات لأقل من 5 سنوات يكون العائد 9.50% بدلا من 8%.

وللوديعة من 5 سنوات وأقل من 6 سنوات ومن 6 سنوات ولأقل من 7 سنوات ومن 7 سنوات فأكثر، فيكون العائد 9.25% بدلا من 7.75% .

هل يتم رفع الفائدة على شهادات 27%؟

لم يحرك البنك أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت على الجنيه المصري التي يصل مستوى العائد لديه إلى 27% للشهادة أجل سنة، و19% للشهادة أجل 3 سنوات.

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