أحمد موسى عن تعيين حسام حسن لقيادة المنتخب: اللي جابلونا بطولات مدربين وطنيين

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، قائلا إنه طالب بذلك منذ 29 يناير الماضي وبعض خروج مصر من أمم أفريقيا.

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المدير الفني الأجنبي كان هياخد 200 ألف دولار شهريا، وهل اتحاد الكرة غني جدا عشان يدفع الرقم ده كل شهر".

وتابع أحمد موسى: "اللي جابوا البطولات لمنتخب مصر مدربين وطنيين وهما الجوهري وحسن شحاتة".

وأكمل أحمد موسى: "إحنا معندناش فلوس لمدرب أجنبي والمدرب الفني هيعمل إيه زيادة.. حسام حسن يتمتع بالروح الإيجابية".

وأردف أحمد موسى: "اتحاد الكرة ملقاش مدير فني كبير فاضي والجميع ملتزم بتعاقدات".