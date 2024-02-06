أحمد موسى: حسام حسن عليه مسئولية كبيرة وله كل الدعم

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، قائلا:" حسام حسن درب منتخب الأردن لفترة وحقق نتائج إيجابية معهم".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام حسن عليه مسؤولية كبيرة لأنه يقوم بتدريب منتخب مصر والعين عليه وله كل الدعم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مازال عندنا تصفيات أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حسام حسن تاريخ كبير جدا كلاعب، وحسام حسن مقاتل ويتمتع بروح".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" متفائل بتواجد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر والشعب المصري لديه أمل كبير في حسام حسن ".