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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: حسام حسن عليه مسئولية كبيرة وله كل الدعم

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، قائلا:" حسام حسن درب منتخب الأردن لفترة وحقق نتائج إيجابية معهم".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حسام حسن عليه مسؤولية كبيرة لأنه يقوم بتدريب منتخب مصر والعين عليه وله كل الدعم ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مازال عندنا تصفيات أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حسام حسن تاريخ كبير جدا كلاعب، وحسام حسن مقاتل ويتمتع بروح".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" متفائل بتواجد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر والشعب المصري لديه أمل  كبير في حسام حسن ".

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