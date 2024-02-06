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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين كل من الكابتن طارق سليمان مدربا عاما، والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

إقالة فيتوريا

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر عقب اجتماعه ، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية

الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

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