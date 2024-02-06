أول تعليق إسرائيلي على رفض حماس الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى

قال مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تلقت من قطر رد حركة حماس على اقتراح صفقة الأسرى المقترحة، حسبما أفاد موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع فقد رفضت الحركة الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى التي تم صياغتها في قمة باريس، وأكدت مطالبها بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.

كما طالبت حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعودة جميع سكان قطاع غزة إلى أماكنهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون ردا على ذلك إن "حماس قالت كلمتها وهي لا، وإسرائيل لن تقبل إنهاء الحرب كشرط للصفقة".

وعقد رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأشار إلى إجابة حماس التي قدمت، قائلا: "لقد تلقينا جوابا من حماس حول اقتراح صفقة الأسرى، وحماس لديها تعليقات، ولكن بشكل عام الجواب إيجابي، وقد نقلنا التفاصيل إلى إسرائيل".