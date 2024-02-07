أخبار السيارات| أشهر عربات BMW بخصم 70%.. سعر أوبل جراند لاند 2024 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة BMW X5 إحدى أشهر إصدارات الكروس أوفر في أسطول العلامة التجارية البافارية، وتعد إحدى أشهر الاصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، كما شهدت تخفيضا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل الى 70%.

تعتبر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 إحدى أحدث إصدارات الكروس اوفر المقدمة من العلامة التجارية الالمانية في السوق المصري، وتتوفر بثلاث فئات.

تعتبر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 أغلى إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري، وتتوفر بأربع فئات.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديلات عام 2023، وتعتبر السيارة بيجو 301 موديل 2023 أقلها سعراً في السوق المصري، وتتميز باقتصاديتها العالية.

تعتبر سيارة مرسيدس GLA CLASS من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، حيث شهدت تخفيضا يصل الى 70% لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها.