خلال 48 ساعة.. 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي

أجرت مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال، خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة، خلال الأسبوع الماضي، ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وقال الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، إن إجراء مثل هذه العمليات يأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

زراعة القوقعة

وتم استضافة فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بالقاهرة، بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج.

وقال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 290 حالة منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، لافتًا إلى إجراء العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من:" الدكتور صلاح خليفة استشاري الأنف والأذن ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال""والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الأنف و الأذن بالمستشفى، والدكتور سيد احمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير ، والدكتور ريمون نسيم، والدكتور ريمون رسمي، أخصائيي جراحة الأنف والأذن، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، والدكتور بترو عماد، والدكتور مينا فوزي، أخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات".