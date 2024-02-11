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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة بالمنوفية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. صور

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المنوفية

شهدت مدارس محافظة المنوفية اليوم انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس إدارات المحافظة.

وتابع مديرو الإدارات التعليمية انتظام الدراسة، في كافة المدارس وحضروا الطابور الصباحي في مدارس المحافظة.

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وكان محمود الفولي  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، قد عقد اجتماعاً مع مديري عموم الديوان ، و مديري عموم الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، وذلك لبحث الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني ،  ومتابعة آخر التعليمات الوزارية .

 واستعرض مدير تعليم المنوفية عدداً من الموضوعات ومنها ضرورة تكثيف متابعات مديري الإدارات ووكلاء الإدارات  على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة الاستعدادات ، مع بيان بالموقف من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتحديد أعداد المدارس التي انتهت من أعمال الصيانة.

وذكر الفولي، أن جميع مدارس المحافظة على استعداد تام لاستقبال الفصل الدراسى الثانى مع الالتزام بالإجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار الفيروسات حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة.

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، على ضرورة  عقد اجتماعات مستمرة مع قيادات الإدارات التعليمية وموجهى العموم ومسئولى العملية التعليمية لوضع الخطط الخاصة بالفصل الدراسى الثانى ،  وتذليل المعوقات أمام أعضاء هيئة التدريس وطلاب المراحل المختلفة.

 كما أشار إلى ضرورة  التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ، ومنع انتشار الباعة الجائلين، والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة

 وأكد  على متابعة الغياب اليومي وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي ، مؤكداً على الانتهاء من توزيع الجداول على المعلمين وتوزيع المهام إلى جانب الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني

ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس   مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة والتي تعد من آليات تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة ،والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية ، وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها ( الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية) ،والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل وتنمية مواهبهم.

 

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