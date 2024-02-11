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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، حيث قال إنه أسبوع حافل بالأحداث المناخية، من تذبذب في درجة الحرارة، وأمطار متفرقة، ونشاط متقطع للرياح.

ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة 

أضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أن هناك ارتفاعات ثم انخفاضات فى الحرارة خلال الليل، وفي النهار تذبذبات عالية فى الحرارة، مما سيكون لها تأثير كبير فى زيادة معدلات التنفيل وضعف التحجيم والتلوين فى الثمار .

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلي أن هناك أمطارا متفرقة خفيفة إلى متوسطة، معظمها على الوجه البحري وشمال الدلتا وسيناء، بداية من يوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام متتالية.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم أن هناك شبورة كثيفة على الوجه البحري وسيكون لها تأثير إيجابي على الأمراض في الزراعات، والمتعلقة بالرطوبة العالية، مثل “الندوة المتأخرة في البطاطس، واللطعة الأرجوانية في البصل والثوم، والعفن الرمادي على الفراولة”.

انخفاض تدريجي 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع اعتبارا من الثلاثاء 13 فبراير 2024 حدوث انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

 وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

درجات الحرارة اليوم  

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 9.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 9.

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.

 

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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