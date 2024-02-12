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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

كوبونات بـ250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جهودًا كبيرة على كافة المستويات قبل شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، إذ تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق معارض أهلا رمضان لعام 2024 في كافة المحافظات الذي يبدأ يوم 15 فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة و تحفيضات تصل إلى 30% لتخفيف الأعباء عن الأسرة طوال مدة شهر رمضان الكريم.

وزير التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية - اليوم السابع
وزير التموين

كوبونات بقيمة 250 جنيه

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، إن هذه هي السنة العاشرة التي تنظم فيها وزارة التموين معارض “أهلا رمضان”، موضحاً أنه سيكون هناك كوبونات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفئات مختلفة بداية من 50 جنيه وحتى 250 جنيه، وسيتم توفيرها لغير القادرين، وصرف سلع غذائية أو غير غذائية.

وأضاف أن معارض “أهلاً رمضان” ستوفر بها الزيوت والسكر والأرز واللحوم المجمدة، وكل ما يتعلق من ياميش رمضان. وذكر كمال أن وزير التموين على المصيلحي، اجتمع الشهر الجاري بالموردين والمنتجين والمصنعين والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم الاتفاق على إطلاق إشارة البدء لمعارض “أهلًا رمضان”، اعتباراً من 15 فبراير الجاري، ولمدة شهر.

وأشار إلى أنه تم التأكد من وفرة وإتاحة كافة السلع الأساسية والرمضانية، مشدداً على أنه سيكون هناك 3 معارض رئيسية في كل محافظة بجانب الشوادر الأخرى، والتي تقام بالتعاون مع المحافظين، منوهاً بأنه في كل سلسلة تجارية، سيكون هناك ركن يحمل اسم “أهلاً رمضان”.

ومن جانبه، قال رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية الإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن معارض أهلًا رمضان تساهم في السيطرة علي الأسعار بالأسواق.

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وأضاف المنوفي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توفير السلع من خلال معارض أهلًا رمضان، يحدث نوعًا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحر، موضحًا أنه سيتم طرح شهر السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بنحو 30%.عن مثيلتها بالسوق الحر 

وأكد أن طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت في جميع المنافذ والمعارض،سيستمر طول شهر رمضان، لافتًا إلى أنه بجانب طرح السلع الغذائية، فإن الدولة تبذل جهودًا للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية ومن خلال التصدي للمضاربين والمحتكرين،  بعد قفزات متتالية أثقلت كاهل المواطن، وتحركت عبر مسارات عدة لإعادة الانضباط للسوق مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن، خاصة محدودي الدخل، وكل ذلك سيؤدي إلي انخفاض الأسعار في السلع الغذائية بالأسواق في الفترة المقبلة.

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