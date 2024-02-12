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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بطريق السنطة تمهيدا لرصفه

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

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جاء ذلك خلال متابعة لأعمال ازاله طبقه الأسفلت القديمه المتهالكة بطريق السنطه البلد تمهيدا لأعمال الرصف.

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لتذليل عقبات مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى  المحافظة وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المتابعة المستمرة المحافظة السنطة البلد الدعم انتظام الدراسة

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