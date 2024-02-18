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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مش باخد كورسات ولا ورش تمثيل.. أشرف عبدالباقي يوجه رسالة إلى جمهوره

صدى البلد

وجه الفنان أشرف عبد الباقي رسالة إلى جمهوره بعد عرض أخر حلقات مسلسله “جولة أخيرة” على منصة أمازون، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبير.

ونشر أشرف عبد الباقي فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ، عبر فيه عن سعادته بردود فعل الجمهور ، قائلًا: " بعد نهاية مسلسل جولة أخيرة ، بشكركم على دعمكم وتفاعلكم الفترة اللى فاتت ، وأتمني أن يعجبكم واللى مكملش الحلقات يشوفها.

وأستكمل أشرف عبد الباقي: وشخصية تامبي كنت أول مرة أقدمها ، وبشكر كل فريق العمل اللى ساعدني وجميع الفنانين بداية من أحمد السقا صديقي الجميل وعلي صبحي ورشدي الشامي ، وكل الناس المشاركين فى العمل قدموا أدوارهم بشكل جميل.

وأختتم أشرف عبد الباقي: بشكر رامي الجندي أنا مخدتش كورسات ولا ورش تمثيل ، دايمًا أي ممثل كبير أو صغير بيبقي محتاج حد يقعد معاه ويتكلم معاه عن تفاصيل الشخصية، وأتمني تشوفوا أعمال تانية مش عارف هي إيه بس أتمني تعجبكوا زي مسلسل “جولة أخيرة”.

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وتصدر اسم مسلسل جولة أخيرة للفنان أحمد السقا تريند جوجل خلال الساعات الماضية عقب انطلاق عرضه عبر الانترنت، وتحديدا منصة أمازون. 

مسلسل جولة أخيرة يشهد تعاون أحمد السقا مع أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثه حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويلعب الفنان أشرف عبد الباقي دور مدرب شخصية أحمد السقا.

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان  ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد،رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، و ضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

وتدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا)  الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

عرض مسلسل جولة أخيرة أبطال مسلسل جولة أخيرة أشرف عبد الباقي و أحمد السقا اخبار اشرف عبد الباقى

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