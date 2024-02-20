خلص عليهم كلهم| قبل النطق بالحكم ماذا فعل الابن العاق بعائلته؟

بعد قليل تبدأ محكمة جنايات الجيزة، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي الجلسة السابقة لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت النيابة العامة، أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة2020 کلي السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - منغير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنتتلك الجناية بأخرى عمدًا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- فما كان من المتهم إلا أنعاجلها بطعنات لإزهاق روحها.



وجاء خلال التحقيقات، أنه يوم الحادث وفي أثناء جلوس أفراد العائلة يتناقشون سويا أبدت الأخت الصغيرة رغبتها في الذهاب رفقة شقيقتها المتزوجة والمبيت لديها في شقتها، فاعترض المتهم ورفض خروج شقيقته الصغرى مع الكبرى ما دفع زوج شقيقته للتحدث معه ومحاولة إثنائه عن رأيه، لكن تطور الأمر إلي مشادة كلامية ومشاجرة تدخل فيها شقيقه الثاني، وأسرع علي إثرها المتهم بإحضار سكين مسددا عدة طعنات لشقيقه، وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذ نجلها سدد لها المتهم أيضا عدة طعنات أصابت غالبيتها رقبتها، فأصابها بجرح ذبحي بينما أصاب زوج شقيقته بجروح طعنية وقطعية مختلفة.



وكشف شهود العيان أن المتهم جلس على سرير موجود داخل غرفة نوم وبجواره جثث الضحايا التي سقطت أرضًا،وبدأ في إزالة الدماء الموجودة على السكين بقطعة قماش، وقام برميها من شباك الغرفة لتسقط في مدخل العقارالمجاور".

البداية ..

بمشادة كلامية وقعت بين الجاني والمجني عليهم، بسبب عدم موافقة الأول على ذهاب شقيقته الصغريبصحبة شقيقتها الكبرى وزوجها إلى منزلهما للمكوث معهما ليلة الجريمة، لتكون النهاية "مذبحة بدم بارد".

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام التي ارتكبها شاب حيث قتل والدتهوشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته، حيث تبين أن المتهم مهتز نفسيا يعالج منذ فترة طويلة من مرض نفسي.