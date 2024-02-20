الصحة العالمية: لا ماء ولا كهرباء في مجمع ناصر الطبي بـ غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد كهرباء أو مياه في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بغزة والنفايات الطبية والقمامة تمثل أرضا خصبة للأمراض.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الدمار الذي لحق بمجمع ناصر الطبي بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي لا يمكن وصفه، لافته إلى أن المنطقة محاطة بمبان محترقة ومدمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وضع الكوادر الطبية بمجمع ناصر ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي واعتدى عليهم بالضرب.