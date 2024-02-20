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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: لا ماء ولا كهرباء في مجمع ناصر الطبي بـ غزة

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد كهرباء أو مياه في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بغزة والنفايات الطبية والقمامة تمثل أرضا خصبة للأمراض.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الدمار الذي لحق بمجمع ناصر الطبي بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي لا يمكن وصفه، لافته إلى أن المنطقة محاطة بمبان محترقة ومدمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وضع الكوادر الطبية بمجمع ناصر ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي واعتدى عليهم بالضرب.

منظمة الصحة العالمية خان يونس غزة مجمع ناصر الطبي قطاع غزة

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