فصائل لبنانية تستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

أعلنت فصائل لبنانية، استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر حزب الله، بيانا كشف فيه أنه قصف محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يصاوخ بركان.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحاول استدراج حزب الله إلى الحرب لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.