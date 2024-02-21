الصحة العالمية: الوضع في غزة غير إنساني

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الأربعاء أن الوضع في قطاع غزة “لا إنساني”، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف “في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن الأشخاص العاجزين عن المشي حتى من الحصول على الرعاية؟”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، حذر اليوم الأربعاء، من أن الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال القدرة إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الاكسجين والمقومات الطبية اللازمة؛ مضيفا أنه تم انقطاع الماء والاكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

وأشار إلى تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في اقسام وساحات مجمع ناصر الطبي؛ وعلاوة على ذلك، فإن مياه الصرف الصحي تغمر اقسام الطوارئ والاشعة في مجمع ناصر الطبي.

تحويل 45 مريض من مجمع ناصر الطبي

وتابع القدرة بالقول إنه تم تحويل 45 مريض من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات اخرى ولايزال الاحتلال يماطل في اخلاء 110 اخرين.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والانسانية العاجلة والافراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر.