حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة «سند»

أطلقت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة سلوى عطية، أمينة أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالإسكندرية، مُبادرة سند، والتي تهتم بخدمة المصابين بصعوبات التعلم والتوحد، وذوي الهمم، وجارٍ تطوير المبادرة بشكل مستمر لخدمة أكبر عدد ممكن.





وتهدف المبادرة لتنمية مهاراتهم وتعديل سلوكهم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وورش عمل للمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى مهارات الإرشاد الأسري، وبرامج تنمية مهارات وتطوير قدرات ذوي الهمم.



وأكدت سلوى عطية أن مبادرة سند تهدف لتنمية مهارات ذوي الهمم، ودمجهم داخل المجتمع، مُشيرة إلى أن ورش العمل لها نتائج إيجابية عليهم والتعامل مع بعضهم البعض يزيد من قدراتهم العقلية والبدنية.

