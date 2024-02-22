نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يعتبر شهر يناير و فبراير هو الموسم الذي يحرص فيه الكثير من الأشخاص علي شراء الزبدة و تخزينها واستخدامها على مدار فترة طويلة، وذلك لأن الزبدة من الأشياء التي لا غني عنها في أي بيت.

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من جلسة التصوير التي خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها.

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد لها على البحر.

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عز الدين، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات مساء يوم الثلاثاء.