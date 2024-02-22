نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزيدة المغشوشة والبلدي
يعتبر شهر يناير و فبراير هو الموسم الذي يحرص فيه الكثير من الأشخاص علي شراء الزبدة و تخزينها واستخدامها على مدار فترة طويلة، وذلك لأن الزبدة من الأشياء التي لا غني عنها في أي بيت.
فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من جلسة التصوير التي خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها.
شفاف ولامع| شاهد إطلالة سارة سلامة في أحدث جلسة تصوير
حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد
حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد لها على البحر.
بنطلون لافت| شمس الكويتية تخطف الأنظار ..شاهد
حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد
تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عز الدين، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات مساء يوم الثلاثاء.