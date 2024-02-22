مفاجأة بسعر الزيت والأرز.. 40% تخفيضات جديدة من التموين بهذه الأماكن| تفاصيل

تعمل وزارة التموين مع اقتراب شهر رمضان الكريم بمواصلة ضخ السلع بالمنافذ الحكومية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وتخفيضات تصل الي 40% في منافذ "كلنا واحد" من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع كما تصل التخفيضات الي 30% في منافذ "أهلا رمضان" وذلك في ظل ارتفاع الأسعار.

السلع

خفض سعر زيت الخليط

قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، خفض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 بدلًا من 70 جنيهًا، في جميع معارض وشوادر "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في المعارض.

وأعلن وزير التموين، في بيان رسمي، توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه ستُطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلًا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظات الجمهورية كافة عبر شركاتها التابعة لها.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إصدار تعليمات لجميع الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في اهلًا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 بدلا من 70 جنيهًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وتحرص وزارة التموين على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلًا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 15-30%؛ حيث تتضمن المعارض، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.

الدكتور علي المصيلحي

استمرار ضخ السلع الأساسية

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

أسعار السلع

وتصل أسعار السلع والتخفيضات من جانب وزارة التموين فيما يلي:

زيت خليط زنة لتر 98 جنيهًا.

زيت زنة 800 ملي65 جنيهًا.

زيت 700 ملی 60 جنيهًا.

أرز کیلو27 جنيهًا.

أرز عريض كيلو35 جنيهًا.

سكر مبادرة کیلو27 جنيهًا.

مكرونة كيلو 27 جنيهًا؟.

مكرونة زنة 350 جرام 9.5 جنيه.

شاي 350 جرامً 57 جنيهًا.

سمن الهانم 155 جنيهًا.

سمن كريستال 170 جنيهًا.

سمن قوت القلوب 5ك 425 جنيهًا.

سمن قوت القلوب 2ك 220 جنيهًا.

زيت عافية ذرة 185 جنيهًا.

زيت هلا عباد 225 جنيهًا.

بلح نص جاف 700 نحو 42 جنيهًا.

بلح نص جاف 140 نحو 75 جنيهًا.

قمر الدين سوری 55 جنيهًا.

فول بلدی 50 جنيهًا.

أفضل طريقة لضبط الأسعار

وفي هذا الصدد، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دور المعارض المجمعة في المحافظات التي تتبعها الحكومة هي أفضل طريقة لضبط الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة لا تريد الأضرار بالتجار حيث إنها تقوم بالبيع بأسعار عادلة إذا قام التجار بالبيع بها سيكون هناك ربح لهم.

وأوضح جاب الله ـ أن هذه المعارض مثل أهلًا رمضان يوجد بها المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار عادلة، مما يترتب عليه عدم مبالغة التجار في الأسعار، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى ابتعاد المواطن عنهم والذهاب لتلك المعارض.

وأكد أن ضخ كميات كبيرة من السلع في المعارض يُشعر المواطنين بأن السلع الخاصة برمضان متواجدة ومتوفرة ولا يحتاج للسعي وراء التخزين.

وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القاهرة

منطقة حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

توجد بمنطقة المنيل في حي مصر القديمة.

في منطقة زهراء المعادي.

كما توجد في ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

منطقة ميدان الحرية في المعادي.

توجد في منطقة شارع 9 بالمقطم.

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

شارع المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

حي الموسكي من المنطقة الشرقية.

أهلا رمضان

أماكن معارض أهلاً رمضان 2024 في محافظة الأسكندرية

المول التجاري بمحطة مصر، حي وسط.

توجد في مجمع الأزاريطة في حي وسط.

كما انها توجد في حي العجمي.

مجمع وهدان بالمنشية.

يوجد المعرض في مجمع استهلاكي أبو العباس في حي جمرك.

مجمع علي القطا في جليم حي شرق.

مجمع استهلاكي كمال الجويلي بطريق الحرية حي شرق.

أبو السيوف بحي المنتزة أول.

محمد نجيب سيدي بشر حي المنتزة أول.

أبو قير حي المنتزة أول.

أهلا رمضان

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الفيوم

مركز الفيوم.

توجد في مركز إطسا.

مركز سنورس.

في مركز طامية.

مركز إبشواي.

يوسف الصديق.

أما أماكن الحصول على السلع الغذائية من “مبادرة كلنا واحد” .

مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة.

مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي بالقاهرة.

مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة.

مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي بالجيزة.

مجمع المناسترلى عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

مجمع جواد حسنى 2 شارع جواد حسنى باب اللوق.

مجمع سوق أحمد عرابي 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بالجيزة.

مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

مجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازي.

مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

مجمع جامعة الدول العربية بـ 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

جمع هارون 15 شارع هارون بالدقي.

مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

مجمع البالون خلف مسرح البالون.

مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان بالجيزة.

مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقي.

مجمع برج المعادي بالمعادي.

مجمع أحمد عرابي إمبابة 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة.

مجمع كوبرى الجامعة 15 شارع المنيل.مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل.

مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.

مجمع المعادى محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل بالمعادى.

مجمع المعادي حرية 15 شارع المعادى ميدان الحرية.

مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

مجمع حدائق حلوان شارع لطفى حدائق حلوان.

مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

مجمع كوبرى الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة.

مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالي ميدان فينى.

مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان.

مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابى شارع التوفيقية المهندسين.