حدث ليلا | الحكومة تحدد موعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر.. تراجع كبير بأسعار الذهب .. لبنى عبد العزيز: مستعدة أظهر فى مشهد 5 دقائق بشرط .. وفاة أميرين من أسرة آل سعود

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة الموافق 23 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال ..

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه جيمى جاسورى وزير البنيه التحيه الرواندي بزياره محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك والمقامه على نهر اكاجيرا الذى يصب فى بحيره فيكتوريا وحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية

أسعار الذهب اليوم الجمعة يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في شراء الذهب ، من محلات الصاغة المنتشرة في ربوع مصر ،كما يتابع الأسعار أيضا راغبي بيع الذهب.

أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمُهلة المحددة". وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تعرض لهجوم في الفترة الماضية من بعض نجوم الزمالك السابقين. وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "في لاعب بالزمالك خدني أخطب له وبيطلع بيشتمني دلوقتي! لا التفت لتلك الانتقادات وبركز في شغلي بس"، مضيفا: "لن اذكر اسم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تخطي عقبة ميدياما الغاني. وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: " كولر طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة جيدة وإثبات ما تعرضوا له فى الطائرة علي أنها حادثة عابرة..

كشفت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز عن سر ابتعادها عن تقديم اعمال فنية خلال السنوات الماضية ، منذ ان قدمت أخر اعمالها فيلم جدو حبيبي عام 2012 .

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الجمعة، ضرورة وضع خطة موثوقة لضمان سلامة النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك.

قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للغاية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

أعلن الملكي السعودية، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

حققت مركبة أوديسيوس التابعة لشركة أنيوتدف ماشينز الأمريكية، أول هبوط للولايات المتحدة على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، منذ عصر أبولو.

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل، مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية، تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة، وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر.