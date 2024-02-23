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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | الحكومة تحدد موعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر.. تراجع كبير بأسعار الذهب .. لبنى عبد العزيز: مستعدة أظهر فى مشهد 5 دقائق بشرط .. وفاة أميرين من أسرة آل سعود

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

 

توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة الموافق 23 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

مع كيانات كبرى.. الحكومة تحدد موعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال ..

جولة تفقدية لوزير النقل ووزير البنية التحتية الرواندي لمشروع محطه معالجة وتنقية كيجالى بالك|صور

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه جيمى جاسورى وزير البنيه التحيه الرواندي بزياره محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك والمقامه على نهر اكاجيرا الذى يصب فى بحيره فيكتوريا وحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية

أسعار الذهب اليوم الجمعة .. تراجع كبير

أسعار الذهب اليوم الجمعة يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في شراء الذهب ، من محلات الصاغة المنتشرة في ربوع مصر ،كما يتابع الأسعار أيضا راغبي بيع الذهب.

قرار جديد من الداخلية بشأن الأجانب المقيمين في مصر

أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمُهلة المحددة". وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

مفاجأة رمضانية في مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن نجم الزمالك | خدني أخطب له وبيطلع يشتمني

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تعرض لهجوم في الفترة الماضية من بعض نجوم الزمالك السابقين. وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "في لاعب بالزمالك خدني أخطب له وبيطلع بيشتمني دلوقتي! لا التفت لتلك الانتقادات وبركز في شغلي بس"، مضيفا: "لن اذكر اسم

إعلامي يكشف تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تخطي عقبة ميدياما الغاني. وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: " كولر طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة جيدة وإثبات ما تعرضوا له فى الطائرة علي أنها حادثة عابرة..

لبنى عبد العزيز: مستعدة أظهر فى مشهد 5 دقائق بشرط "خاص"

كشفت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز عن سر ابتعادها عن تقديم اعمال فنية خلال السنوات الماضية ، منذ ان قدمت أخر اعمالها فيلم جدو حبيبي عام 2012 .

وزير الدفاع الأمريكي يشدد على تأمين النازحين في رفح قبل بدء أي عملية عسكرية

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الجمعة، ضرورة وضع خطة موثوقة لضمان سلامة النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك.

تفاصيل تصريحات صندوق النقد حول الاتفاق مع مصر بشأن حزمة الدعم

قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للغاية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن آل سعود

أعلن الملكي السعودية، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

أمريكا تحقق أول هبوط على سطح القمر منذ نصف قرن بمركبة فضائية

حققت مركبة أوديسيوس التابعة لشركة أنيوتدف ماشينز الأمريكية، أول هبوط للولايات المتحدة على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، منذ عصر أبولو.

بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتـ الية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل، مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية، تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة، وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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