مع كيانات كبرى.. الحكومة تحدد موعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدًا أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن كافة التفاصيل ستعلن بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الحكومة وافقت على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الموافقة على جملة من القرارات.

أكبر صفقة استثمار مباشر

وكان مجلس الوزراء في اجتماع الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.