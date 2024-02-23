إصابة شخصين بالاختناق في تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بالمنيا

أصيب شخصان بالاختناق في تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بمنطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم السموم بالمستشفى العام تتضمن وصول شخصين أحدهما رجل والأخرى سيدة، يقيما لمنطقة أبو هلال بحي جنوب المدينة مصابين بالاختناق وضيق التنفس وحالتهم الصحية العامة مستقرة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز، داخل منزلهم، حيث يعانون من الهبوط حاد والاختناق وضيق التنفس.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم وضع المصابين تحت الرعاية بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق حول الظروف والملابسات للواقعة.