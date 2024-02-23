أشتية: عزم إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة يقوض إقامة دولة فلسطينية

أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اعتراضه على عزم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يقوض إقامة دولة فلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن اعتزام إسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بمثابة تحد فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال أشتية في بيان اليوم الجمعة، إن "إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن الدولي".

ودعا أشتية، دول العالم، لوقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة لليوم الأربعين بعد المئة، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.