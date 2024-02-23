دوري الكرة النسائية.. المصري يتعادل سلبيًا مع المعادي واليخت| صور

تعادل فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة مع ضيفه فريق المعادي واليخت بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من برديس أحمد ونور محمود وحبيبة عماد.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة الثلاثين من عشرين مباراة فقط.

وسيطر فريق المصري على غالبية فترات المباراة وأهدرت لاعباته العديد من الفرص السهلة خاصة خلال الشوط الأول الذي تصدت فيه العارضة لفرصتين مؤكدتين ، واستمر اللعب خلال الشوط الثاني في اتجاه واحد، سيطرة من جانب المصري ودفاع متكتل من المعادي واليخت لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مثل المصري في المباراة : نورا مندور لحراسة المرمى ، يارا السيد ، عزة وحيد ، ماهيتاب حسني ، جنى منير لخط الظهر ،حنين السيد ، هالة المحمدي ، ياسمينا عصام لخط الوسط ، سهام شعبان ، فرح الشواربي ، رغدة بدرالدين لخط الهجوم.

المصري للكرة النسائية يتعادل مع اليخت 1000266041 1000266044 1000266047 1000266035 1000266038

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من رقية أحمد وأسماء قنديل بدلًا من جنى منير ورغدة بدر الدين.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق ، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا ، ك/نورا مندور، مدرب عام ، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى ، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق.