أبرزها الفاصوليا.. مصادر نباتية للأوميجا 3 وطرق الاستفادة منها

الفاصوليا هي إحدى المصادر النباتية الجيدة للأوميجا-3، ولكن يجب ملاحظة أن الأوميجا-3 الموجودة في الفاصوليا هي شكل ألفا لينولينيك حمض دهني (ALA)، والذي يحتاج إلى تحويله في الجسم إلى أشكال أخرى من الأوميغا-3 مثل EPA و DHA لكي يستفيد الجسم منها بشكل كامل.

إليك بعض المصادر النباتية الأخرى للأوميجا-3 بالإضافة إلى الفاصوليا وفقا لما نشره موقع هيلثي :

مصادر نباتية للأوميجا 3

بذور الكتان وزيت الكتان: تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الأوميجا-3 بشكل ALA، يمكنك إضافة بذور الكتان المطحونة إلى الشوفان أو الزبادي أو السلطات كمصدر يومي للأوميجا-3.

الجوز: يعتبر الجوز مصدرًا غنيًا بالأوميجا-3 النباتية، يمكنك تناول حفنة من الجوز كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الوجبات والسلطات.

زيت اللافندر: يحتوي زيت اللافندر على كمية ملحوظة من ALA. يمكن استخدام زيت اللافندر في الطهي أو إضافته إلى الصلصات والخلطات.

بذور الشيا: تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الأوميجا-3 النباتية، يمكن إضافة بذور الشيا إلى السموثيز أو الزبادي أو الخبز كمصدر للأوميجا-3.

ومن المهم أن تتذكر أن الأوميجا-3 الموجودة في المصادر النباتية تحتاج إلى تحويلها في الجسم لتشكيل أشكال أخرى من الأوميجا-3. ولذلك، قد يكون من الأفضل أيضًا استكمال نظامك الغذائي بأغذية غنية بالأوميجا-3 المشتقة من المصادر الحيوانية مثل الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين والتونة) وزيت كبد الحوت، أو استخدام مكملات الأوميجا-3 بوصفة طبية إذا كان ذلك ملائمًا لحالتك الصحية، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية جديدة.