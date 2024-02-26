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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الحرب العالمية القادمة سببها القمر.. والعلماء في قلق

صدى البلد

بات التوجه إلى الفضاء مجال كبير للمنافسة، وقد حذر خبير بريطاني عمل في مهمة ناسا للمريخ من أن العالم يحتاج إلى لوائح عاجلة لمنع سباق الموارد الفضائية من الخروج عن نطاق السيطرة والتحول إلى حرب.

 

وضعت العديد من الدول أنظارها مؤخرًا على القمر، وهو معقل تبلغ قيمته عدة كوادريليون رطل من الثروات المكتشفة بدءًا من المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية إلى الهيليوم الذي ربما يمكن أن يوفر مصدرًا لا يقدر بثمن للطاقة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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لكن كان هناك قلق بين العلماء حول كيفية مراقبة موارد القمر بعد أن فشلت المحاولات السابقة للتحكم فيه، بما في ذلك اتفاقية القمر لعام 1979، في الحصول على إجماع دولي، حيث لم توقع عليها الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين.

 

قال البروفيسور جاري هانت، الذي عمل في بعثتي فوييجر والمريخ التابعتين لوكالة ناسا، "في الوقت الحالي، ليس لدينا أي قواعد حقًا، فالطريق إلى هناك مجاني تقريبًا للجميع" وأضاف: "يحتاج العالم بشكل عاجل إلى بعض اللوائح الصارمة لمنع حدوث كوارث وحروب. 

 

كما أوضح:"إذا لم نحصل على تنظيم جديد، فقد يؤدي ذلك إلى الحرب، نحن بحاجة إلى النظر في هذا الأمر حقًا والتقدم بسرعة كبيرة، نحن في منطقة خطرة".

 

يأتي ذلك بعد أن سلطت المخابرات الأمريكية الضوء مؤخرًا على المخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يضع أسلحة نووية في الفضاء، والتي قالت مصادر إن الزعيم الروسي يمكن أن يستخدمها ضد الأقمار الصناعية، بدلاً من إسقاطها على الأرض.

 

وقال هانت، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية لمساهماته في علوم الفضاء: "إنه أمر مخيف، لأن أي شخص لديه ما يكفي من المال يمكنه أن يرسل ما لا يعلمه إلا الله إلى الفضاء".

 

لكنه قال إن اللوائح الفضائية الجديدة ستحتاج إلى أن تعمل الدول معًا على مستوى العالم ومنظمة مماثلة للأمم المتحدة لتطبيق القواعد.

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وقد أرسلت كل من اليابان والهند والصين بالفعل مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أن هناك مئات من البعثات القمرية العامة والخاصة المخطط لها حتى عام 2032. وقد هبطت الولايات المتحدة بمركبة فضائية على سطح القمر هذا الأسبوع فقط.

 

وقال هانت: "عندما بدأت عملي في برنامج الفضاء، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فقط"، انظر الآن إلى عدد الدول المشاركة مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان والإمارات العربية المتحدة وما إلى ذلك، وهذا ليس الحد الأقصى، يمكن للجميع الوصول إليه.

 

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