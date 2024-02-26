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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة سكان الأقصر تنظم اللقاء الدوري للسيدات ضمن مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"

صدى البلد

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اللقاء الدوري للسيدات ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث) والذى يأتى بناءا على توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.


واللقاء كان بجزيرة سارة بأرمنت، بالتعاون مع د.إلهام محمد فتحى مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات وادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة.

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شهد اللقاء حضو 70 سيدة  أقصرية، وشارك في الفعاليات  رجاء شوقى  رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وعدد من الفتيات المتطوعات ضمن فريق عمل وحدة السكان.


وقالت رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر أن المبادرة مستمرة لتشمل كل سيدات الأقصر في كل ما يخص المرأة الأقصرية، وستتخذ محاور عديدة لتغطي كافة المتطلبات من واقع الرصد الفعلي للمشكلات باعتبار المرأة هي عماد الأسرة ومحور بنيانها الراسخ وأيضا من واقع المهام الموكلة لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر باعتبار أن (المرأة) من أهم المحاور الرئيسية  التي تعنى بها وحدات السكان.


وأضافت أن  المبادرة التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة، تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الأقصرية.

وشهد اللقاء عقد ندوة بمناسبة النصف من شعبان حاضرت فيها د.سمر حسانى الواعظة الاسلامية وقالت وان هذة المناسبة هى فرصة للتجديد الروحي والعبادة، وحثت المرأة  على المشاركة في الأنشطة  الدينية والثقافية التي تعكس أهمية هذا اليوم في الإسلام.

كما تحدثت صفاء زغلول مسئول إعلام الصحة وعضو وحدة السكان بالمحافظة عن ظواهر التنمر والتحرش بهدف زيادة الوعي بين الأفراد بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع، وتشجيع القيم والمبادئ الإيجابية التي تعزز الاحترام والتسامح والتعاون بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين الأفراد وتشجيعهم على الوقوف معًا ضد هذه الظواهر الضارة ،وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش لطرح الأسئلة وتبادل الآراء والخبرات.

وخلال الرحلة  النهرية الشهرية لسيدات الأقصر  والتى يتم عرض نموذج شهرى لإحدى السيدات اللواتي تحدين الظروف ونجحن تم اختيار سيدة مثالية  تحدت  الظروف وعبرت عن إرادتها القوية في تحقيق النجاح. ، وذكرت قصتها بالإصرار والتفاؤل ، المرأة الاقصرية  التى تحدت الظروف والصعوبات، وهى مصدر إلهام. من خلال تفانيها؛ وتشجيعاً لاستمرارها في تحدى الظروف تم تسليم هدية رمزية من وحدة السكان بالمحافظة على ما قدمته وبذلته في حياتها لنحتفي بقوة هذه النساء الرائعات اللواتي استمروا في مواجهة تحديات الحياة.


وعلى هامش الرحلة النيلية تم تنظيم معرض بجزيرة سارة لعرض منتجات السيدات لعرض منتجاتهم  بهدف مساندة المرأة الاقصرية العاملة بالحرف اليدوية والمخبوزات  وتحويلها الى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية من خلال الرحلة .

الأقصر زيادة الوعي سيدات الأقصر ظواهر محافظة الاقصر نظيم الأسرة وزارة التنمية المحلية

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