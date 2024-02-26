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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إندونيسيا تتبرع لـ«بيت الزكاة والصدقات» بـ 30 ألف كرتونة غذاء لإغاثة غزة

صدى البلد

استقبلت الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر - المدير التنفيذى لـ«بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024، رئيس هيئة الزكاة الوطنية الجمهورية الإندونيسية، الدكتور نور أحمد، والوفد المرافق له بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

قدَّم الوفد الإندونيسي الدفعة الثالثة من التبرعات المقدمة من هيئة الزكاة الإندونيسية للمشاركة في الحملة العالمية لبيت الزكاة والصدقات «أغيثوا غزة»، وشملت المساعدات تبرعات مالية كبيرة ونحو٣٠ ألف كرتونة مواد غذائية وعدد من سيارات الإسعاف المقدمة للقطاع الصحي بغزة.

وجَّهت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، الشكر لهيئة الزكاة الوطنية الجمهورية الإندونيسية؛ لاستجابتها السريعة لنداء الإمام الأكبر شيخ الأزهر بدعم الشعب الفلسطيني، وأعرب الدكتور نور أحمد، عن فخره واعتزازه بالتعاون مع «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف شيخ الأزهر، في دعم الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات لهم، مؤكدًا استمرار الدعم والمساهمة في إعادة إعمار غزة بإذن الله.

كان «بيت الزكاة والصدقات» قد وقِّع بروتوكول تعاون مع «هيئة الزكاة الإندونيسية» في العمل الخيري في شهر نوفمبر الماضي في مجالات العمل الخيري ونقل الخبرات المتبادلة والعمل على بناء الشراكة التي يستفيد بموجبها الطرفان، وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الخيري ونقل الخبرات المتبادلة، والعمل على بناء الشراكة التي يستفيد بموجبها الطرفان، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مؤشرات مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين.

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