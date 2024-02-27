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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يكرم طالبة ماجستير لفوزها بالمركز الثالث بمسابقة عالمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد صالحين، الأستاذ بكلية الهندسة ورئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني ومؤسس ومدير برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بعين شمس والمشرف علي رسائل الماجستير الفائزة بالمركزين الأول والثالث بمسابقه مؤسسة DAIDA العالمية لأفضل رسائل ماجستير لعام 2023 التي حصدها خريجو برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بعين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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وقام د محمد ضياء زين العابدين بتهنئة وتكريم الطالبة ميرنا ماهر لبيب الحاصلة على الجائزة الثالثة عن أطروحتها الاستثنائية بعنوان “ تأثير الخصائص التصميمية للشوارع علي التنقل المستقل للأطفال ودراسة الحالة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة” وأشرف عليها الدكتور محمد صالحين من جامعة عين شمس والدكتورة منال أبو العلا من جامعة بنها.

جدير بالذكر انه تم تأسيس برنامج ماجستير العلوم في العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بجامعة عين شمس في عام 2011 وتخرج منه حتى الأن ما يزيد عن 200 طالب من أكثر من 30 دولة، حيث يجتذب البرنامج الطلبة من كافة القارات نظراً لما يوفره من مناخ بحثي وتطبيقي وتنوع ثقافي تطور على مدار 13 عام منذ إنشائه، وايضاً لارتباطه بالعديد من الجامعات العالمية وتواصله الدائم مع مجموعة مميزة من الأساتذة والباحثين من الدول التي يتم التعامل معها وأيضاً العديد من المؤسسات الدولية في اطار شراكات ومشروعات بحثية متنوعة سيتم استثمارها والتوسع فيها مع إطلاق مسار الدكتوراه.

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